Rugby

Rugby - Top 14 : La nouvelle annonce de la LNR face au coronavirus !

Publié le 14 mars 2020 à 12h35 par La rédaction

Le Top 14 est actuellement suspendu à cause de l'épidémie de coronavirus. La date du 15 avril a été évoquée pour une reprise mais pour la LNR, cela semble peu envisageable.

En pleine crise du coronavirus, le Top 14 a suspendu son championnat. Cette décision entraînera sûrement un énorme casse tête à la ligue pour le calendrier de la fin de saison. Paul Goze, président de la LNR, s'est exprimé ce vendredi à l' AFP et ne voit pas comment le championnat pourrait reprendre dès le 15 avril.

Le 15 avril, date peu crédible