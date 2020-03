Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal fait une révélation surprenante sur le RCT !

Publié le 12 mars 2020 à 15h35 par B.C.

Ancien président du RCT, Mourad Boudjellal est revenu sur ses années au sein du club varois et avoue notamment l'importance de sa femme dans certaines décisions importantes.

En 2006, Mourad Boudjellal a pris les rênes du RCT afin d'en faire l'un des clubs les plus puissants du rugby français, avec la présence de plusieurs joueurs d'exceptions à l'image de Jonny Wilkinson, Juan Martín Fernández Lobbe ou encore Bakkies Botha. Une aventure longue de 14 ans, prenant fin en début d'année, et qui a marqué sa vie comme il l'explique au Midi Olympique Magazine . Au cours d'un entretien, Mourad Boudjellal révèle l'impact du Rugby Club Toulonnais sur sa vie de famille, et avoue notamment que sa femme a également été prise de passion pour le club varois.

« C’est la première que j’interrogeais sur le recrutement ! »