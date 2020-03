Rugby

Rugby - XV de France : Galthié explique la défaite contre l'Ecosse

Publié le 9 mars 2020 à 23h35 par A.D.

Ce dimanche, le XV de France s'est incliné face à l'Ecosse dans le Tournoi des VI Nations. Fabien Galthié a tenté d'expliquer sa première défaite à la tête des Bleus.

Le XV de France a manqué d'intensité face à l'Ecosse. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Fabien Galthié. Ce dimanche, les Bleus ont essuyé leur première défaite avec leur nouveau sélectionneur (28-17). Un revers survenu lors de leur quatrième rencontre au Tournoi des VI Nations. Présent en conférence de presse ce lundi, Fabien Galthié a analysé la défaite des siens face au XV du Chardon.

«L'équipe a manqué peut-être de 10 % d'intensité dans tout»