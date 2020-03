Rugby

Rugby - XV de France : Le nouveau protégé de Galthié s'enflamme pour ses débuts !

Publié le 5 mars 2020 à 11h35 par B.C. mis à jour le 5 mars 2020 à 11h36

Nouveau venu dans le groupe France pour ce Tournoi des Six Nations, Mohamed Haouas impressionne pour ses débuts en Bleu. Interrogé dans L'Equipe ce jeudi, le joueur de Montpellier avoue qu'il vit un véritable rêve.

Alors qu'il n'avait jamais connu la sélection, Mohamed Haouas (25 ans) a été titularisé d'entrée par Fabien Galthié pour affronter l'Angleterre (24-17) en ouverture du Tournoi des Six Nations le 2 février dernier. Depuis, le pilier du XV de France a enchaîné face à l'Italie et au Pays de Galles, deux rencontres remportées par les Bleus . Interrogé par L'Equipe sur ses grands débuts, Mohamed Haouas n'a pas caché son émotion.

« Les jours de match, je prends la réalité de plein fouet »