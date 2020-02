Rugby

Rugby - XV de France : Teddy Thomas peut compter sur un soutien de taille !

Publié le 27 février 2020 à 19h35 par La rédaction

Critiqué depuis le début du Tournoi des Six Nations à cause de ses performances, Teddy Thomas a reçu le soutien de son entraîneur au Racing 92 Laurent Travers.

Le match face au Pays de Galles a de nouveau mis en lumière les lacunes défensives de Teddy Thomas. Critiqué depuis le début du Tournoi des Six Nations pour ses erreurs en défense, l’ailier a cédé sa place à la 66 ème minute lors du dernier match du XV de France face aux Gallois et Fabien Galthié pourrait se passer de ses services face à l’Ecosse le 8 mars prochain. Confronté à de nombreuses critiques, Teddy Thomas peut néanmoins compter sur le soutien de son club le Racing 92 et notamment de son entraîneur Laurent Travers.

« Il n’a qu’une envie, c’est de remettre le maillot et de montrer ce dont il est capable »