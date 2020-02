Rugby

Rugby - XV de France : Galthié et les Bleus favoris pour le Tournoi ? Harinordoquy répond !

Publié le 24 février 2020 à 12h35 par La rédaction

L’ancien 3ème ligne du XV de France, Imanol Harinordoquy est revenu sur les bonnes prestation des Bleus. Pour lui, ce groupe est désormais favori pour la suite du Tournoi.

Le XV de France monte en puissance au fil de semaines sous la direction de Fabien Galthié. Après avoir accompli l’exploit contre l’Angleterre (24-17) et confirmé contre l’Italie (35-22), les Bleus sont venus à bout du Pays de Galles (23-27), pourtant habituellement intraitable sur ses terres. Et cette victoire a éveillé les ambitions de Grand Chelem pour les Bleus et de nombreux observateurs, alors que les deux matchs les plus compliqués du Tournoi semble être derrière le XV de France. Pour Imanol Harinordoquy, international à 82 reprises, la France possède déjà le statut de favori pour la victoire finale.

« Elle aura pour la première fois l’étiquette de favori »