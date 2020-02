Rugby

Rugby - XV de France : Teddy Thomas aborde l'ambition du Grand Chelem !

Publié le 23 février 2020 à 12h35 par La rédaction

Pas forcément à son avantage lors de la victoire face au Pays de Galles (23-27), Teddy Thomas est revenu sur les ambitions collectives du groupe France.

L’arrivée de Fabien Galthié à la tête du XV de France sonne comme un renouveau pour le Bleus. Après l’exploit face à l’Angleterre et la belle victoire contre l’Italie, le XV de France a cette fois triomphé du Pays de Galles ce samedi (23-27). Un nouvel exploit au vu du statut du XV du Poireau, tenant du titre et toujours très compliqué à dominer sur ses terres. Après la rencontre, Teddy Thomas s’est prononcé sur les ambitions de Grand Chelem du XV de France.

« Après l’Écosse on pourra vraiment dire si on le Grand Chelem dans a tête ou pas »