Rugby

Rugby - XV de France : Le coup de gueule de Teddy Thomas sur son absence au Mondial !

Publié le 1 février 2020 à 22h35 par La rédaction

Absent du dernier Mondial, Teddy Thomas est de retour avec le XV de France pour le Tournoi des 6 Nations. Il est revenu sur son absence de la dernière Coupe du Monde, une désillusion.

Teddy Thomas est l’enfant terrible du rugby français. Longtemps considéré comme ingérable, Teddy Thomas semble désormais s’être apaisé. L’ailier du Racing 92 est revenu sur son absence à la dernière Coupe du Monde, qu’il n’a toujours pas digérée. Avant le Tournoi des 6 Nations qu'il disputera avec le XV de France, il a également abordé son changement de mentalité et comment il comptait marquer durablement le rugby français.

« J'ai mal vécu le fait de ne pas avoir reçu la moindre explication »