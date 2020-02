Rugby

Rugby - XV de France : Guirado s’enflamme pour son successeur !

Publié le 1 février 2020 à 20h35 par La rédaction

Désormais retraité du XV de France, Guilhem Guirado s’est prononcé sur son successeur en tant que capitaine de la sélection, Charles Ollivon.

Le grand ménage opéré par Fabien Galthié à la tête du XV de France n’aura pas eu raison de Guilhem Guirado. L’ancien capitaine des Bleus avait déjà annoncé qu’il prendrait sa retraite après la Coupe du Monde. Mais Fabien Galthié a lancé de grandes manœuvres avec le XV de France et a fortement rajeuni l’ensemble du groupe sélectionné. Dans ce sens, c’est Charles Olivion (26 ans) qui a été choisi pour être le capitaine lors du Tournoi des 6 nations à venir. Guilhem Guirado s’est prononcé sur ce choix fort de Fabien Galthié.

« C’est un combattant et c’est quelqu’un qui va essayer de montrer sur le terrain »