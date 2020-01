Rugby

Rugby - XV de France : Galthié annonce la couleur avant l'Angleterre !

Publié le 31 janvier 2020 à 15h35 par A.D.

Ce dimanche, le XV de France affrontera l’Angleterre. Fabien Galthié, le sélectionneur français, a annoncé la couleur avant cette rencontre.

Fabien Galthié a hâte d’en découdre face à l’Angleterre. Ce dimanche après-midi, le XV de France va se frotter au XV de la Rose au Stade de France. Le nouveau sélectionneur des Bleus aura à cœur de rendre une belle copie pour ce premier rendez-vous. Dans les colonnes de L’Équipe , Fabien Galthié a fait passer un message fort avant le duel face à la sélection anglaise.

«Il n’y a pas de stress»