Rugby

Rugby - XV de France : Galthié s’explique pour ce choix surprenant

Publié le 30 janvier 2020 à 18h35 par La rédaction

Fabien Galthié a justifié son choix de titulariser Anthony Bouthier dès le choc face à l’Angleterre ce dimanche.

Plusieurs surprises sautent aux yeux lorsqu’on voit l’équipe alignée par Fabien Galthié, en vue de la rencontre contre l’Angleterre de ce dimanche. Une d’entre elles concerne Anthony Bouthier. Véritable révélation de cette première partie de saison, l’arrière de Montpellier a déjà 27 ans à la différence de la plupart de ses coéquipiers. Il a toutefois réussi à dépasser Thomas Ramos dans la hiérarchie et a profité de la blessure de Kylian Hamdaoui, pour s’installer comme titulaire au poste de numéro 15.

« Ses performances de très haut niveau en club nous ont poussés à le sélectionner »