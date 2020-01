Rugby

Rugby - XV de France : Poirot déçu de ne pas avoir succédé à Guirado ? Il répond !

Publié le 29 janvier 2020 à 23h35 par A.C.

Jefferson Poirot, pilier gauche du XV de France et de l’Union Bordeaux-Bègles, s’est exprimé au sujet de la succession de Guilhem Guirado.

Dimanche prochain, c’est Charles Ollivon qui mènera le XV de France face à l’Angleterre, pour l’ouverture du Tournoi des Six Nations. Pourtant, certains s’attendaient plutôt à voir Jefferson Poirot devenir le premier capitaine de l’ère Fabien Galthié. Le pilier gauche est en effet l’un des vétérans de ce nouveau XV de France et il était le vice-capitaine de Guilhem Guirado sous la houlette de Jacques Brunel et lors de la dernière Coupe du monde.

« Si quelque chose m'avait dérangé, je n'aurais pas hésité à me mettre en retrait »