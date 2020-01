Rugby

Rugby - XV de France : Les vérités de Charles Ollivon avant le choc contre l’Angleterre !

Publié le 28 janvier 2020 à 18h35 par J.-G.D.

Interviewé sur le Crunch face à l’Angleterre, Charles Ollivon, nouveau capitaine de l’équipe de France, estime que le groupe doit performer.

Capitaine du XV de France depuis la retraite internationale de Guilhem Guirado, Charles Ollivon devra mener ses coéquipiers vers la victoire. Sa mission commencera dès dimanche avec la réception de l'Angleterre, premier match des Bleus en cette nouvelle édition du Tournoi des VI Nations (16h). Un choc contre le finaliste du Mondial au Japon, et dans les colonnes du Midi-Olympique , le troisième ligne tricolore envoie un message fort sur ce Crunch .

« Nous voulons être en mesure d'être performants »