Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon a demandé des conseils à Guirado

Publié le 22 janvier 2020 à 20h35 par A.C.

Charles Ollivon, capitaine du XV de France, s’est exprimé au sujet de son nouveau statut.

Après des mois et des mois de spéculations, on a découvert le visage du successeur de Guilhem Guirado. C’est Charles Ollivon qui sera le premier capitaine de l’ère Fabien Galthié. Très performant lors de la Coupe du monde au Japon, le troisième-ligne du RCT n’est toutefois pas définitivement installé. Galthié a en effet expliqué qu’il souhaitait tout d’abord installer un intérimaire pour le Tournoi des Six Nations, avant de prendre une décision pour les trois prochaines années.

« Pour en avoir parlé avec Guilhem, c’est le naturel qui doit primer avant tout »