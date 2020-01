Rugby

Rugby - XV de France : Les précisions de Galthié sur son nouveau groupe

Publié le 18 janvier 2020 à 10h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a expliqué avoir pris son temps pour choisir les joueurs qui prépareront le Tournoi des Six Nations 2020, échangeant avec les clubs de Top 14.

C’est l’un des points forts de ce nouveau cycle. Le staff du XV de France a côtoyé les clubs de Top 14 ces derniers mois, travaillant étroitement avec eux. La Fédération française de rugby a d’ailleurs renforcé ce lien, notamment avec des nouvelles plages de travail pour les internationaux ainsi que des échanges plus fluides entre les clubs et l’équipe de France. Cela a notamment permis à Fabien Galthié d’écouter les conseils des entraineurs du championnat français.

« Ce groupe de 42 a été construit avec l'aide des entraîneurs du Top 14 »