Rugby

Rugby - XV de France : Galthié justifie un choix fort pour le Tournoi des VI Nations !

Publié le 17 janvier 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Présent sur les antennes du groupe Canal, Fabien Galthié, sélectionneur de l’équipe de France, revient sur sa décision d'inscrire 42 joueurs en vue du VI Nations.

Le Tournoi des VI Nations approche à grands pas. Pour son entrée en lice, le XV de France se frottera à un gros morceau le dimanche 2 février. Les Bleus devront sortir le grand jeu face à l’Angleterre, finaliste de la dernière Coupe du monde. Fabien Galthié a donc fait appel à 42 joueurs afin de préparer au mieux la compétition, et sur le plateau du Late Rugby Club , le sélectionneur évoque cette liste élargie.

« Ça nous permettra de travailler à haute intensité »