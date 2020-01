Rugby

Rugby - XV de France : L'aveu de cette surprise de Fabien Galthié !

Publié le 11 janvier 2020 à 9h35 par A.C.

Alexandre Fischer, troisième-ligne de l'ASM Clermont Auvergne, s'est exprimé au sujet de sa convocation avec le XV de France.

On vous avait prévenus ! Avec un tout nouveau cycle et un nouveau profil de joueur recherché, Fabien Galthié a livré une liste de 42 joueurs pleine de surprises pour le Tournoi des Six Nations. Des grands absents donc, mais surtout des jeunes inconnus. C'est le cas d'Alexandre Fischer, méconnu du grand public, qui se fait peu à peu une place au soleil à l'ASM Clermont Auvergne.

Le XV de France, Fischer n'y croyait pas