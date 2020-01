Rugby

Rugby - XV de France : Cet ancien proche de Galthié en dit plus sur son départ !

Publié le 9 janvier 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Invité à se confier sur la fin de son aventure en équipe de France, Jean-Baptiste Elissalde n’en fait pas une fixette.

Après une aventure deux ans avec le XV de France, Jean-Baptiste Elissalde vient d’intégrer le staff technique de Montpellier. L’ancien demi de mêlée du Stade Toulousain a donc quitté les Bleus, lui qui avait pourtant la possibilité de seconder Fabien Galthié en vue du prochain Tournoi des VI Nations ou de la Coupe du monde 2023. Mais dans un long interview pour Midi-Olympique , Elissalde ne pense plus à son départ.

« Ça ne s'est pas fait, ce n'est pas grave »