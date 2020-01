Rugby

Rugby - XV de France : L'un des bras droits de Galthié regrette de ne pas avoir rejoint le RCT !

Publié le 4 janvier 2020 à 9h35 par A.C.

Shaun Edwards, adjoint de Fabien Galthié en charge de la défense, se serait bien vu poser ses valises à Toulon.

Il est annoncé comme l'arme secrète de Fabien Galthié. Considéré comme le meilleur technicien de la défense au monde, Shaun Edwards a rejoint le staff du XV de France pour apporter son expérience au plus haut niveau. Il a en effet été l'architecte de la fameuse « rush defense » qui a fait la réputation du Pays de Galles ainsi que son succès, au cours de la dernière décennie.

« J’étais intéressé par cette opportunité de travailler avec Toulon »