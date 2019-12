Rugby

Rugby - XV de France : Galthié a tranché pour le successeur de Guirado !

Publié le 29 décembre 2019 à 23h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a fait une révélation assez surprenante au sujet du prochain capitaine des Bleus.

C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Qui sera le prochain capitaine du XV de France ? Après la Coupe du monde, Guilhem Guirado a annoncé la fin de sa carrière internationale et Fabien Galthié, nouveau sélectionneur, doit donc lui trouver un successeur. Le débat fait rage depuis plusieurs semaines et plusieurs noms ont été évoqués, comme ceux de Charles Ollivon ou encore de Jefferson Poirot.

Un capitaine par intérim pour le Tournoi des Six Nations