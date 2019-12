Rugby

Rugby - XV de France : Guirado ne se fait aucun souci pour les Bleus !

Publié le 28 décembre 2019 à 15h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur la suite pour l’équipe de France, Guilhem Guirado, désormais retraité, affiche clairement son optimisme.

Éliminé au stade des quarts de finale de la Coupe du monde, le XV de France se concentre désormais sur son Mondial, organisé en 2023. Les troupes de Fabien Galthié seront attendus au tournant à domicile, alors que plusieurs jeunes commencent à faire leur trou. Les Bleus devront également se concentrer sur la prochaine édition du Tournoi des VI Nations et sur les quelques test-matches qui les attendent. Au micro de Canal+ , Guilhem Guirado, ancien capitaine, reste optimiste pour la suite.

« Moi, sérieusement, je suis très optimiste pour la suite et je leur ai dit »