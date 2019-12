Rugby

Rugby - Top 14 : L’aveu de Guirado sur son arrivée à Montpellier !

Publié le 28 décembre 2019 à 13h35 par J.-G.D.

Actuellement blessé au biceps, Guilhem Guirado en profite pour revenir sur ses premiers pas avec le MHR.

Après ses passages à Perpignan (2006-2014) et à Toulon (2014-2019), Guilhem Guirado connaît donc un troisième club en Top 14. Le talonneur de 33 ans, fraichement retraité en équipe de France, doit désormais se faire une place de choix à Montpellier. Une aventure qui commence mal puisque l’ancien international tricolore est éloigné des terrains pendant quelques mois, suite à une blessure au biceps. Mais lors d'un entretien pour Canal+ , Guirado admet avoir été accueilli les bras ouverts.

« J’ai été super bien accueilli dans le groupe, ça fait chaud au cœur »