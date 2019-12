Rugby

Rugby - Top 14 : Pollard revient sur ses premiers pas avec Montpellier !

Publié le 22 décembre 2019 à 9h35 par A.C.

Handré Pollard, champion du monde cet automne avec l'Afrique du Sud, a fait ses grands débuts en Top 14 avec Montpellier.

Un mois et demi après la finale remporté sur l'Angleterre à Yokohama, Handré Pollard a retrouvé les terrains de rugby. Il a fait ses premiers pas avec Montpellier en Top 14 pour une grosse affiche face au Racing 92, sur la pelouse synthétique de Paris La Défense Arena. Pour son premier match en France il a perdu (29-25) et n'a pas montré un visage très séduisant, même si cela n'est pas inquiétant pour le moment.

« Je me suis senti un peu rouillé »