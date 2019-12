Rugby

Rugby - Top 14 : Ce joueur de Clermont qui s’enflamme pour le retour de Vahaamahina !

Publié le 21 décembre 2019 à 11h35 par T.M.

Sa suspension enfin levée, Sébastien Vahaamahina va pouvoir rejouer avec Clermont. Et cela fait plaisir à son coéquipier, Paul Jedrasiak.

Après son carton rouge en Coupe du monde, suite à un coup de coude, Sébastien Vahaamahina avait écopé de 6 semaines de suspension. Une sanction est désormais derrière le joueur de Clermont, qui peut donc retrouver la compétition. Cela pourrait ainsi être le cas dès ce dimanche face à Toulon. Le deuxième ligne pourra alors refouler les pelouses. Une bonne nouvelle pour Clermont. Paul Jedrasiak a ainsi fait part de sa joie de retrouver Vahaamahina.

« Cela nous fait aussi du bien »