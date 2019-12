Rugby

Rugby - Top 14 : Le patron du LOU sort du silence pour cette star étrangère !

Publié le 19 décembre 2019 à 10h35 par B.C.

Ces derniers jours, une arrivée de Jonathan Sexton est évoquée du côté du LOU. Un sujet sur lequel s'est prononcé Yann Roubert, président du club rhodanien.

Le Midi Olympique a lâché une petite bombe lundi en assurant que le LOU s'était rapproché des représentants de Jonathan Sexton, en marge d'une rencontre de Coupe d'Europe face au Leinster, afin d'évoquer une arrivée future. L'international irlandais pourrait alors faire son grand retour dans le Top 14 après un premier passage du côté du Racing 92. Néanmoins, ce dossier semble loin d'être bouclé. Interrogé par Le Figaro sur la rumeur Jonathan Sexton, Yann Roubert, président du LOU, a mis les choses au clair.

« Il n’y a rien de fait avec Jonathan Sexton »