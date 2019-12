Rugby

Rugby - Top 14 : Baptiste Serin dévoile pourquoi il a choisi le RCT

Publié le 22 décembre 2019 à 15h35 par A.C.

Baptiste Serin, qui a quitté l'Union Bordeaux-Bègles à l'intersaison, a expliqué pourquoi il a décidé de signer en faveur du RCT.

Patrice Collazo a ce qu'on peut appeler un problème de riches. Le manager du RCT peut en effet compter sur plusieurs demi-de-mêlée de haut niveau comme le Gallois Rhys Webb, les jeunes Anthony Meric et Yoan Cottin et le nouveau venu Baptiste Serin. International français et présent au Japon avec le XV de France cet automne, l'ancien de l'Union Bordeaux-Bègles n'a pas choisi la facilité, puisque la forte concurrence ne lui assurera pas forcément une place de titulaire.

« Je suis venu ici pour sortir de ma zone de confort »