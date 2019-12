Rugby

Rugby - XV de France : Guirado en remet une couche sur le Mondial au Japon !

Publié le 28 décembre 2019 à 10h35 par J.-G.D. mis à jour le 28 décembre 2019 à 10h36

De nouveau interrogé sur le parcours des Bleus au Japon, Guilhem Guirado admet que le revers face au Pays de Galles lui laisse un goût d’inachevé.

Opposée au Pays de Galles lors des quarts de finale de la Coupe du monde au Japon, l'équipe de France avait laissé filer le XV du Poireau vers le dernier carré de la compétition. Une défaite d'un seul petit point (19-20), malgré une première période maîtrisée par les hommes de Jacques Brunel. Lors d'un long entretien sur les antennes de Canal+ , Guilhem Guirado, ex-capitaine tricolore, explique que le vestiaire fut marqué par ce revers.

« Très compliqué »