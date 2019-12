Rugby

Rugby - XV de France : Le message fort de Jules Plisson pour Fabien Galthié !

Publié le 29 décembre 2019 à 16h35 par J.-G.D.

Désormais à La Rochelle, après une fin d’aventure très compliquée au Stade Français, Jules Plisson estime que tout reste possible concernant une nouvelle cape avec le XV de France.

Arrivé au Stade Rochelais à la mi-novembre, Jules Plisson tente d’oublier ses déboires au Stade Français. Le demi d'ouverture aura donc connu quelques mésaventures dans la capitale avant de rejoindre les Charentes-Maritimes. L'international tricolore (16 sélections) essaie de retrouver des couleurs, et dans une interview à Rugbyrama ce dimanche, le principal concerné évoque un possible retour au sein du XV de France.

« Je ne pense pas du tout à ça, mais on ne sait pas ce qui se passer »