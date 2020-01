Rugby

Rugby - XV de France : Charles Ollivon évoque sa fierté d'avoir été nommé capitaine !

Publié le 9 janvier 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 9 janvier 2020 à 9h36

Fraîchement nommé capitaine du XV de France en vue du Tournoi des VI Nations, Charles Ollivon n'a pas caché sa fierté face à cette responsabilité offerte par Fabien Galthié.

Quelques mois après la Coupe du monde, le XV de France a vécu une petite révolution. En effet, Fabien Galthié a dévoilé un groupe de 42 joueurs pour le Tournoi des VI Nations, avec une liste largement rajeunie. Le symbole de ce renouveau est le nouveau capitaine. En effet, du haut de ses 26 ans et de ses 11 sélections, Charles Ollivon a pris la succession de Guilhem Guirado puisqu'il s'est vu confier le capitanat de l'équipe de France. Le troisième ligne du RC Toulon n'a d'ailleurs pas caché sa joie suite à l'officialisation de son capitanat.

«Sur le moment, il y a eu beaucoup de fierté et derrière»