Rugby

Rugby - XV de France : De moins en moins de doutes pour le successeur de Guirado ?

Publié le 7 janvier 2020 à 23h35 par A.C.

L'identité du prochain capitaine du XV de France semble faire de moins en moins de doutes.

Dans moins d'un mois, le Tournoi des Six Nations va ouvrir ses portes et avec lui, une toute nouvelle ère du XV de France. Après une période noire pour le rugby français, Fabien Galthié souhaite totalement relancer le XV de France et cela débutera au Stade de France le 2 février prochain, face à l'Angleterre. Ce mercredi le sectionneur va d'ailleurs annoncé la liste des joueurs convoqués pour le Tournoi, mais surtout son capitaine, qui succédera donc à Guilhem Guirado.

Plus aucun doute pour Charles Ollivon