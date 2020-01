Rugby

Rugby - XV de France : Vahaamahina revient sur son mauvais geste en Coupe du Monde !

7 janvier 2020

De retour sur les terrains depuis le 22 décembre dernier, Sébastien Vahaamahina est revenu sur son coup de coude qui lui a valu une lourde suspension avec le XV de France.

Lors du quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby entre le Pays de Galles et le XV de France (20 - 19), le deuxième ligne tricolore Sébastien Vahaamahina avait été exclu du match après avoir asséné un coup de coude au gallois Aaron Wainwright, ce qui lui a valu une suspension de six semaines.

« Je ne veux plus revenir sur ce qu’il s’est passé »