Rugby - Top 14

Rugby - Top 14 : L'hallucinante annonce du RCT sur Rhys Webb !

Publié le 5 janvier 2020 à 20h35 par La rédaction

Le propriétaire du RC Toulon, Bernard Lemaître a annoncé que Rhys Webb ne jouerait plus jusqu'à la fin de la saison avec le club. Explications.

Coup de tonnerre sur la Rade. Excédé par le comportement de Rhys Webb, Bernard Lemaître a annoncé que le joueur ne porterait plus le maillot du Rugby Club Toulonnais cette saison. En cause, Toulon avait libéré Rhys Webb de sa dernière année de contrat pour des raisons familiales mais comptait sur l'international Gallois pour assurer l'intérim durant le Tournoi des 6 Nations. Rhys Webb n'était pas susceptible d'y participer en raison d'une règle galloise concernant le nombre de sélections des joueurs évoluant l'étranger. Sauf que dans la foulée, Rhys Webb s'est engagé avec les Ospreys pour la saison prochaine et la fédération galloise a annoncé qu'il sera éligible pour le Tournoi. Une trahison pour Bernard Lemaître, le président du RCT.

« Rhys Webb ne jouera plus avec le maillot de Toulon d’ici la fin de la saison »