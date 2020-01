Rugby

Rugby - Top 14 : Collazo réagit à la polémique Webb !

Publié le 4 janvier 2020 à 16h35 par A.C.

Patrice Collazo, coach du RCT, a été questionné au sujet de la petite polémique touchant son joueur Rhys Webb

C'est le RCT qui l'a annoncé en cette période de fêtes de fin d'année. Rhys Webb, qui était lié au club jusqu'en juin 2021, sera libéré avec une année d'avance de son contrat avec Toulon. Le demi-de-mêlée a évoqué des raisons familiales et n'a pas tardé à trouver un point de chute. Il retrouvera en effet son ancien club des Ospreys et est d'ailleurs d'ores et déjà éligible pour le Pays de Galles, en vue du Tournoi des Six Nations.

« Pour l’instant je ne ferai aucun commentaire »