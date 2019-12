Rugby

Rugby - Top 14 : Rhys Webb sait déjà ce qu'il va faire après le RCT...

Publié le 31 décembre 2019 à 20h35 par A.C.

Rhys Webb s'est officiellement engagé en faveur des Ospreys à partir de la saison prochaine, lorsque son contrat avec le RCT sera terminé.

Ce lundi, le RCT a lâché une petite bombe en annonçant le départ de Rhys Webb à la fin de la saison. Le demi-de-mêlée aurait demandé au club varois d'être libéré de son contrat qui se termine en 2021, avec une saison d'avance, pour des « des raisons familiales ». « Cela a été difficile pour moi d’être éloigné de ma famille et de mes jeunes enfants » a confié l'international gallois. « Désormais, je suis déterminé à donner le meilleur de moi-même pour le club jusqu’à la fin de la saison et j’espère que nous obtiendrons les victoires que le club mérite ».

Webb retrouve les Ospreys !