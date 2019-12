Rugby

Rugby - Top 14 : Le constat de Camille Lopez sur la sévère défaite face au RCT !

Publié le 29 décembre 2019 à 14h35 par J.-G.D.

Alors que Clermont s’était lourdement incliné sur la pelouse de Toulon dimanche dernier (19-41), Camille Lopez explique que le groupe reste le premier responsable de ce revers.

Clermont ne s’attendait pas à une telle gifle. Lors de la 11e journée du Top 14 dimanche dernier, les Auvergnats ont lourdement chuté à Toulon avec pas moins de six essais encaissés (19-41). Une défaite à vite oublier pour les coéquipiers de Camille Lopez, mais dans un entretien à La Montagne , le demi d’ouverture de l’ASM interpelle l’ensemble du vestiaire.

« On a conscience de la prestation que l'on a livrée à Toulon »