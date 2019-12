Rugby

Rugby - Top 14 : Le capitaine de l’Afrique du Sud évoque une arrivée en France !

Publié le 29 décembre 2019 à 10h35 par J.-G.D.

Sacré avec l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde au Japon, Siya Kolisi évoque une possible aventure au sein du Top 14.

Devenu l’un des meilleurs championnats au monde, le Top 14 attire des stars de l’Ovalie. De nombreux sud-africains, dont certains auréolés du sacre mondial au Japon, évolue sur les pelouses hexagonales (Kolbe, Etzebeth...). Et si le capitaine des Springboks rejoignait, un jour, la première division du rugby tricolore ? Au micro de Canal+ , Siya Kolisi (28 ans), actuellement dans son pays natal, n’écarte pas cette éventualité.

« Pourquoi pas ! »