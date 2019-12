Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal confirme son départ !

Publié le 22 décembre 2019 à 11h35 par A.C.

Mourad Boudjellal a confirmé qu'il ne sera plus le président du RCT à partir de la fin de cette saison.

C'est une véritable page qui se tourne, pour le RCT, mais également pour tout le rugby français. Il faut dire que Mourad Boudjellal fait partie de ces personnalités qui prennent de la place, qui font avancer les choses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa façon de faire. Sous sa houlette, le RCT a remporté les plus grands trophées de son histoire et sa politique des transferts a peu à peu poussé les autres clubs de Top 14 à tenter des coups, avec les plus grandes stars françaises et internationales.

« Fin juin, je ne serai plus président du RCT »