Rugby - Top 14 : Patrice Collazo annonce la couleur pour Toulouse !

Publié le 29 décembre 2019 à 12h35 par J.-G.D.

Avant un déplacement périlleux à Toulouse ce dimanche, Patrice Collazo, entraîneur du RCT, demande à ses joueurs de se donner à 200%.

C’est à un véritable choc du championnat auquel nous assisterons ce dimanche soir (21h). Pour le compte de cette 12e journée de Top 14, le RCT se déplace sur la pelouse du Stade Toulousain. Actuellement troisièmes, les Varois auront fort à faire face aux hommes d’Ugo Mola, champions en titre. Dans des propos rapportés par La Provence , Patrice Collazo interpelle ses troupes avant d'affronter les Rouge et Noir .

« Toulouse, c’est le champion, tout est dit. On va aller là-bas pour élever notre niveau et essayer de rivaliser avec eux »