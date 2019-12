Rugby

Rugby - Top 14 : Cette star a décidé de claquer la porte du RCT !

Publié le 30 décembre 2019 à 18h35 par A.C.

Le RCT a annoncé ce lundi que Rhys Webb quittera le club à la fin de la saison, alors que son contrat court jusqu'en 2021.

Cette saison, Patrice Collazo a ce qu'on peut appeler un problème de riche. Le manager du RCT peut en effet compter sur plusieurs demi-de-mêlée de haut niveau comme le Gallois Rhys Webb, les jeunes Anthony Meric et Yoan Cottin et le nouveau venu Baptiste Serin. Ce dernier semble prendre de plus en plus de place et la fin de la saison nous réserverait un départ de taille.

Rhys Webb a demandé à être libéré de sa derniere année de contrat