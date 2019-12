Rugby

Rugby - Top 14 : Etzebeth dévoile les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le RCT

Publié le 18 décembre 2019 à 23h35 par A.C.

Eben Etzebeth, deuxieme-ligne du RCT, s'est exprimé au sujet de son arivvée dans le Var.

C'est un nouveau champion du monde qui rejoint le Top 14. Après le sacre avec l'Afrique du Sud au Japon le 2 novembre dernier, Eben Etzebeth a débarqué au RCT. Il n'a pas encore foulé les pelouses de Top 14, mais devrait faire ses débuts face à l'ASM Clermont Auvergne ce dimanche, à l'occasion de la 11e journée du championnat tricolore, dont il sera sans aucun doute une des nouvelles attractions.

« Je n'avais pas envie d'aller ailleurs qu'à Toulon »