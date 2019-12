Rugby

Rugby - Top 14 : Rhys Webb explique sa décision de quitter le RCT !

Publié le 30 décembre 2019 à 20h35 par A.C.

Rhys Webb s'est exprimé au sujet de la raison qui l'a poussé à demander au RCT d'être libéré de sa derniere année de contrat.

La saison prochaine, la concurrence au poste de demi-de-mêlée au RCT sera moins forte, à moins de l'arrivée d'un grand nom à l'intersaison. Le club varois a en effet annoncé que Rhys Webb partira à la fin de la saison, lui qui a rejoint le sud de la France en 2018. Toulon explique que le joueur rentrera au Pays de Galles, pour des « des raisons familiales ».

« Cela a été difficile pour moi d’être éloigné de ma famille et de mes jeunes enfants »