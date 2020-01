Rugby

Rugby - Top 14 : L’aveu de Gaël Fickou sur son avenir au Stade Français !

Publié le 3 janvier 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Invité à se confier sur un possible départ en cas de descente du Stade Français, Gaël Fickou ne pense pas à ce scénario.

Malgré un changement d’entraîneur il y a quelques semaines, le Stade Français reste englué à la dernière place du Top 14. Les Franciliens montrent un pâle visage depuis plusieurs semaines, et les remous en interne n’arrangent en rien leurs affaires. Plusieurs cadres pourraient ainsi claquer la porte si le club de la capitale venait à descendre en Pro D2. Une éventualité que n’imagine pas Gaël Fickou dans l’édition du Midi-Olympique ce vendredi.

« Est-ce que je resterais si le club descend ? Sincèrement, je ne l’imagine même pas »