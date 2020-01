Rugby

Rugby - Top 14 : Prolonger à Toulon ? La réponse claire de Parisse !

Publié le 3 janvier 2020 à 16h35 par A.D.

Cet été, Sergio Parisse a quitté le Stade Français pour rejoindre le RC Toulon. En fin de contrat à l’issue de la saison, le capitaine de la sélection italienne a expliqué qu’une prolongation n’était pas d’actualité.

Partira, ne partira pas ? Sergio Parisse est dans le flou total quant à son avenir. Après quatorze ans passés au Stade Français, le troisième-ligne de 36 ans s’est engagé en faveur du RC Toulon cet été. Toutefois, il pourrait prendre le large après seulement une année chez les rouge et noir. En fin de contrat à l’issue de la saison, Sergio Parisse s’est prononcé sur une prolongation au RCT . Et il semblerait qu’il ne soit pas parti pour prolonger son aventure toulonnaise.

«Faire un an de plus à Toulon n’est pas d’actualité»