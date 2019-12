Rugby

Rugby - Top 14 : Dupont soulagé pour son retour à la compétition !

Publié le 30 décembre 2019 à 13h35 par La rédaction

Rentré en cours de jeu lors du choc Toulouse-Toulon (13-13), Antoine Dupont a joué son premier match depuis la Coupe du Monde. L'occasion de donner son ressenti.

Le match nul décevant face au RC Toulon à domicile (13-13) a au moins apporté une satisfaction aux supporters du Stade Toulousain. Le demi de mêlée international Antoine Dupont a fait son grand retour à la compétition après soixante-dix jours sans participer à la moindre rencontre à cause d'une blessure au dos contractée durant la Coupe du Monde. Malgré le résultat en demi-teinte, Antoine Dupont a exprimé sa satisfaction quant au plaisir de rejouer avec son club.

« J'étais content de pouvoir rejouer »