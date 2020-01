Rugby

Rugby - Top 14 : Parisse annonce la couleur pour son avenir

Publié le 3 janvier 2020 à 12h35 par A.D.

Engagé avec le RC Toulon jusqu’à la fin de la saison, Sergio Parisse pourrait mettre un terme à sa carrière. Le capitaine de la sélection italienne a fait passer un message sur son avenir.

Sergio Parisse tirera-t-il sa révérence dans les mois à venir ? Quatorze ans après son arrivée au Stade Français, le vétéran de 36 ans a pris le large en direction du RC Toulon. Lié jusqu’à la fin de saison avec les rouge et noir, Sergio Parisse pourrait prendre sa retraite. Dans les colonnes de L’Équipe de ce vendredi, le troisième-ligne italien a lâché ses vérités sur son avenir.

«Si je continue, ce sera une saison de plus, c’est tout»