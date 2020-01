Rugby

Rugby - Top 14 : Parisse dévoile le rôle de Collazo pour son transfert

Publié le 3 janvier 2020 à 10h35 par A.D.

Après avoir disputé quatorze saisons au Stade Français, Sergio Parisse a migré vers le RC Toulon. Le troisième-ligne italien a évoqué le rôle de Patrice Collazo pour son transfert.

Patrice Collazo a trouvé les mots pour convaincre Sergio Parisse. Après quatorze saisons de bons et loyaux services au Stade Français, le troisième-ligne de 36 ans a fait ses valises cet été. Le capitaine de la sélection italienne s’est engagé en faveur du RC Toulon. Dans les colonnes de L’Équipe de ce vendredi, Sergio Parisse a dévoilé le rôle de Patrice Collazo lors de son transfert.

«Patrice Collazo a été honnête et sincère»