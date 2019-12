Rugby

Rugby - Top 14 : Romain Ntamack affiche ses ambitions XXL !

Publié le 27 décembre 2019 à 14h35 par La rédaction

Auréolé d'un titre de champion de France en 2019, Romain Ntamack a donné ses ambitions pour l'avenir, qu'il espère rempli de titres.

Révélation de la Coupe du Monde avec le XV de France, Romain Ntamack espère bien continuer son ascension fulgurante. À seulement 20 ans, il semble désormais installé avec le Stade Toulousain et le XV de France. Et l'ouvreur ou centre ne manque pas d'ambition. S'il souhaite se dissocier des traces de son père Émile Ntamack, lui aussi champion de France avec Toulouse, il viserait une carrière tout aussi exceptionnelle.

« Si on peut revivre ça quatre, cinq, six fois d'affilée, on ne va pas s'en priver »