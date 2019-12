Ruby

Rugby - XV de France : Ce terrible constat sur le niveau des Bleus avant le Mondial !

Publié le 20 décembre 2019 à 20h35 par La rédaction

Alors que le XV de France commence déjà à préparer le Tournoi des 6 nations, Thibault Giroud, le préparateur physique des Bleus, est revenu sur un problème de préparation qu'a connu le XV de France avant la Coupe du Monde.

Le XV de France a réalisé une Coupe du Monde correcte et intéressante. Si le goût de la déception reste après la compétition, il est surtout dû au fait que le XV de France aurait pu faire mieux face au Pays de Galles (20-19) en quart de finale. Un bon résultat cependant si l'on croit un certain nombre d'observateurs qui annonçaient que la France n'allait pas sortir des poules. Cependant, le XV de France aurait pu être mieux préparé à croire le préparateur physique de l'équipe, Thibault Giroud.

« Sur beaucoup de choses nous étions en retard »