Mercato : Il fait ses adieux au PSG et jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté depuis près de deux ans au RB Leipzig, Xavi Simons n'est plus un joueur du PSG. Rapatrié contre un chèque de 6M€ en 2023, le milieu de terrain néerlandais s'est engagé définitivement avec le club allemand. Après son transfert définitif, le joueur a accordé ses premiers mots aux médias de l'équipe.

Tout est allé très vite dans ce dossier. Ce jeudi, Bild annonçait le transfert définitif de Xavi Simons au RB Leipzig. Une information qui s’est confirmée avec le communiqué du PSG. « Le milieu de terrain néerlandais s’engage avec le club allemand du RB Leipzig dans le cadre d’un transfert définitif » a publié le club parisien. Les détails de cette opération permette de se rendre compte de la plus-value enregistrée par le PSG.

Salah au PSG ? 🔥 Les rumeurs vont bon train, mais rien n'est encore signé ! Restez attentifs à l'évolution de cette possible bombe.

➡️ https://t.co/eZ5vuUAoPe pic.twitter.com/erEosbVtRS — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 30, 2025

Le PSG touche le gros lot

Le PSG, grâce à une clause de rachat, avait récupéré Xavi Simons pour 6M€ en 2023, avant de le céder. En Allemagne, le joueur n’a cessé de prendre de la valeur, à tel point que le RB Leipzig a accepté de lâcher 50M€, auxquels pourraient s'ajouter 31M€ de bonus ainsi qu'une clause à la revente. Il s’agit de la deuxième plus grosse vente de l’histoire du PSG, juste derrière celle de Neymar (90M€). Après avoir signé son contrat, Xavi Simons s’est confié au site du club allemand.

Xavi Simons annonce déjà la couleur

Dans cet entretien, le milieu de terrain évoque un soulagement et se projette déjà sur les prochaines échéances. « J’ai toujours souligné que je me sentais très à l’aise à Leipzig et que je me sentais honoré par la grande appréciation que je reçois au club. Dans les semaines et les mois à venir, je pourrai tout donner pour atteindre nos objectifs communs : nous voulons nous qualifier pour la Ligue des champions pour la septième fois consécutive et nous rendre à Berlin pour la Coupe DFB - c’est tout ce qui compte maintenant ! » a confié Xavi Simons sur le site officiel.