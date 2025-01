PSG : Un attaquant en feu, c’est du jamais vu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, Ousmane Dembélé a livré une prestation magnifique en inscrivant un triplé contre Stuttgart (4-1) afin de permettre au PSG de se hisser en barrages de Ligue des champions. Trois buts qui portent le total de l'ancien Rennais à 16 réalisations toutes compétitions confondues. Un record pour Ousmane Dembélé qui n'avait jamais autant marqué durant une saison.

Avec le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, Ousmane Dembélé s'imposait logiquement comme le nouveau leader de l'attaque du PSG. Un statut pourtant assumé par Bradley Barcola en début de saison. Mais depuis qu'il a été repositionné en position de faux 9, l'ancien Rennais brille devant le but.

Déjà un record pour Dembélé !

Depuis la fin de l'année dernière, Ousmane Dembélé est effectivement en feu, comme en témoigne sa nouvelle démonstration mercredi soir sur la pelouse de Stuttgart (4-1). Auteur d'un triplé, seulement le deuxième de sa carrière, l'ancien Rennais impressionne au PSG, au point d'avoir d'ores-et-déjà battu son record de buts sur une saison. Jusque-là, Ousmane Dembélé n'a jamais inscrit plus de 14 buts, c'était avec le FC Barcelone lors de la saison 2018/2019. Depuis mercredi soir, il en est à 16. Et nous ne sommes que le 30 janvier.

«J'ai cette lucidité pour marquer»

Au micro de Canal+, Ousmane Dembélé ne cachait d'ailleurs pas sa satisfaction : « Je suis content. Je suis beaucoup plus proche du but en jouant numéro 9. Dès que j’élimine un joueur, je suis devant le but. J’ai cette lucidité pour marquer et je suis aussi très bien servi par mes partenaires. Je suis content ».